Егора Лигачёва похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/2ba586de-b03b-11eb-ac0f-96000091f725_660.jpg Егор Лигачёв Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв будет похоронен 11 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Егора Лигачёва похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, — отметил собеседник агентства.

Почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв умер в возрасте 100 лет в Москве. Политик работал секретарём ЦК КПСС с 1983 по 1990 год. С 1993 по 2013 год он состоял в ЦК КПРФ.

Ранее стало известно, что Егор Лигачёв вошёл в перестроечную историю СССР в качестве главного антиперестроечного злодея и махрового консерватора. Свою автобиографию он мог бы озаглавить «От Сталина до Ельцина», но предпочёл использовать им же рождённый мем: «Борис был неправ». В первоначальном варианте ставшее классическим выражение звучало как «Борис, ты неправ!».