Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале поделилась фото семьи маленькой девочки Амины, которая погибла в результате падения беспилотника ВСУ под Белгородом. По словам артистки, погибли также бабушка и дедушка ребенка, ее отец находится в коме. Поплавская заявила, что за каждую невинную жертву несет личную ответственность президент Украины Владимир Зеленский, и предположила, что его «ждет страшный суд».

Отец Амины — 29-летний Хайбар Акифи, продюсер Sputnik-Афганистан. Он приехал в Белгород, чтобы навестить семью после съемок в Афганистане. Украина убивает наших детей на нашей территории. Зеленский несет личную ответственность за каждую невинную жертву. Его ждет страшный суд, сообщила Поплавская.

Ранее Поплавская прокомментировала последний пост музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пожелал удачи израильским бойцам, после чего покинул Израиль. Артистка предположила, что скоро переселенцы из России могут начать переезжать в США. По ее словам, там, куда перемещаются «бегуны», тут же начинаются проблемы.

До этого Поплавская прокомментировала приговор экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которой дали 8,5 года тюрьмы, сообщив, что женщине не давала покоя «геростратова слава». По словам артистки, журналистка стала жертвой собственных амбиций, пытаясь стать известной.