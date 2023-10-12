«Его ждет страшный суд»: Поплавская о будущем Зеленского Поплавская: Зеленский несет личную ответственность за каждую невинную жертву

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале поделилась фото семьи маленькой девочки Амины, которая погибла в результате падения беспилотника ВСУ под Белгородом. По словам артистки, погибли также бабушка и дедушка ребенка, ее отец находится в коме. Поплавская заявила, что за каждую невинную жертву несет личную ответственность президент Украины Владимир Зеленский, и предположила, что его «ждет страшный суд».

Отец Амины — 29-летний Хайбар Акифи, продюсер Sputnik-Афганистан. Он приехал в Белгород, чтобы навестить семью после съемок в Афганистане. Украина убивает наших детей на нашей территории. Зеленский несет личную ответственность за каждую невинную жертву. Его ждет страшный суд, — сообщила Поплавская.

Ранее Поплавская прокомментировала последний пост музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пожелал удачи израильским бойцам, после чего покинул Израиль. Артистка предположила, что скоро переселенцы из России могут начать переезжать в США. По ее словам, там, куда перемещаются «бегуны», тут же начинаются проблемы.



До этого Поплавская прокомментировала приговор экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которой дали 8,5 года тюрьмы, сообщив, что женщине не давала покоя «геростратова слава». По словам артистки, журналистка стала жертвой собственных амбиций, пытаясь стать известной.