«Его ждет финал Гитлера»: командир отряда теробороны о Зеленском и СВО

Фото: РИА Новости

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске

Командир отряда территориальной обороны одного из районов Белгородской области Юрий Ковалев в интервью NEWS.ru рассказал, как они помогают военным, о родном Артемовске и предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому «финал Гитлера».

«Артемовск был красивым и цветущим городом»

— Я вырос в Артемовске (Бахмуте), в Донбассе, который год назад отбили у ВСУ наши российские военные и ЧВК «Вагнер». Я помню его как красивый цветущий город, который в теплое время года утопал в зелени. Его парки, скверы.

Население составляло около 100 тысяч. Было много молодежи, город развивался: на его территории было шесть крупных промышленных предприятий, завод шампанских вин и ликеро-водочный, по мощностям не уступавший знаменитому московскому «Кристаллу».

У нас был высокоразвит аграрный сектор, питомник опытного садоводства находился в Артемовске. Выращивали даже персики, адаптированные к нашим климатическим условиям. Причем они были не чахлые, а крупные и сочные. Его можно было положить на горлышко литровой банки — и он не проваливался. У меня только добрые воспоминания об Артемовске. Четверо моих детей из пяти родились там.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Мечтал войти в Артемовск и зайти в свою квартиру»

— В 2014-м с началом военных действий Украины против Донбасса в Артемовск зашли подразделения «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Мне позвонил друг (он работал в правоохранительных органах) и сказал, мол, «правосеки» составляют списки тех, кто активно выступал против госпереворота на Майдане. «У тебя есть три часа: собраться и уехать с семьей», — посоветовал приятель.

И мы уехали, даже толком вещи не успели собрать. Минут через 40 соседи позвонили и сообщили, что приходили люди в штатском, искали меня. Осели мы в Белгородской области, тут живет сестра моей жены. Младший ребенок родился уже здесь.

Я успел повоевать на СВО, куда пошел добровольцем в феврале 2022-го. Наше подразделение заходило одним из первых в зону боевых действий. Воевал сначала в Запорожье, затем попал под родной Артемовск. Мечтал войти в город и зайти в свою квартиру, посмотреть, цела ли. Квартира находилась в микрорайоне Самолет, это последний квартал на выезде из Артемовска. Но я получил тяжелое ранение и оказался в госпитале. Зная, какие кровопролитные бои шли в Артемовске, я понимаю, что, скорее всего, моего дома больше нет.

Какие функции выполняют отряды теробороны

— Примерно через три месяца после начала СВО в районах Белгородской области стали организовываться добровольные народные дружины. Аналогичные формирования — ДНД — существовали в Советском Союзе. Это именно народная инициатива, на энтузиазме. То есть никакой зарплаты. Объединялись для поддержания общественного порядка.

Поскольку Белгородская область находится в опасной близости к украинской границе, это чревато заходом диверсантов, залетами БПЛА. Поэтому в каждом населенном пункте неравнодушные горожане по опыту советских ДНД собирались, патрулировали улицы, выявляли подозрительных чужаков. Тогда еще не было таких обстрелов Белгородчины. Со временем дружины переросли в территориальную оборону. А благодаря губернатору региона Вячеславу Гладкову, который предложил придать народному движению официальный статус, тероборона теперь оформлена как общественная организация.

Работаем с жителями, обучаем их навыкам тактической медицины: оказание первой помощи при ранениях, правила поведения при обстрелах. Патрулируем территории района вместе со структурами МВД. Отслеживаем вражеские беспилотники. Помогаем — при необходимости — эвакуировать жителей населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам.

Когда возникла угроза прорыва границы украинскими диверсантами (разведка доложила информацию о готовящемся заходе ДРГ), то наш отряд выехал. То есть непосредственно с военными Министерства обороны России мы охраняли границу нашей области. И готовы были с оружием в руках защищать в любой момент. Сегодня тероборона готова выполнить любые задачи.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Почему в тероборону не принимают людей с неустойчивой психикой

— Настроение у нас боевое, работаем. Это наш долг перед своими семьями, перед собой, перед нашей страной. Если не мы, то кто? Возраст участников теробороны абсолютно разный. От 18 лет и за 60. Есть те, кто в свое время прошел горячие точки: Чечню, Афганистан... Есть пенсионеры органов внутренних дел и погранслужбы. Женщины в отрядах тоже присутствуют. Но психика должна быть устойчивой. Ведь ситуации бывают разными.

При обстреле, например, при виде крови у кого-то начинается ступор. Или впадают в истерику, что их самих требуется спасать, а на это нет времени. Мы и на занятиях по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях объясняем, что не нужно паниковать, а нужно действовать в моменте.

О 30 декабря, когда ВСУ нанесли удары по центру Белгорода

— События 30 декабря просто взорвали уже человеческое понимание, такое творят только нелюди: [бьют по мирному городу, где нет военных]. Я ехал со своей семьей в центр города на рынок, задержались в пути на какие-то пять минут. Если бы не задержались, то мы бы оказались под обстрелом, могли погибнуть. А в машине находилась вся моя семья.

Один наш сотрудник — отряда теробороны — находился в универмаге «Белгород». Это один из эпицентров трагедии. Он смог оказать помощь раненым: наложил кровоостанавливающие жгуты, правильно перевязал раны. Успел это сделать до приезда врачей. Благодаря лично ему как минимум три человека не погибли от потери крови.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как нужно себя вести при обстреле

— Не бегать и не метаться. Надо найти ближайшее укрытие, любое, туда и прятаться. Даже если упадешь за дерево, то это уже намного безопаснее, чем в полный рост будешь куда-то перемещаться. Обычное толстое дерево может спасти жизнь при прилетах осколков.

Если обстрел застал дома, то нельзя подходить к окну и смотреть, куда прилетело. А то есть такие люди, которые первым делом бегут к окну, на телефон начинают снимать. Они не учитывают, что при попадании осколка в окно стекла вылетают — как лезвие режут. Самое безопасное место в квартире в такие моменты — это ванная. Должны всегда быть под рукой личные документы, запас еды и воды, сменное белье — на случай, если придется эвакуироваться.

Какая судьба ждет Украину и Зеленского

— Не считаю Зеленского человеком. Когда его президентом избирали, он обещал закончить военные действия в Донбассе. Вместо этого, гаденыш, вверг страну в пучину боевых действий под дудку Штатов. Я уверен, что его ждет финал Гитлера. Вы же помните из уроков истории, как фюрер свою жизнь закончил?

И Украина как государство, я думаю, перестанет существовать. Все к тому движется. Часть областей отойдет Польше, часть — Румынии и другим соседям. Ну а Россия вернет свои исконные исторические территории, я в этом не сомневаюсь. А чтобы уничтожить украинский фашизм, если потребуется, то мы — российская армия — и до Берлина дойдем, и до Вашингтона, мы народ не гордый.

Читайте также:

Юлия Шойгу: я осознала, как быстро и страшно может оборваться жизнь

«Агрессия, озлобленность»: как изменились жители Белгорода после 30 декабря

Белгородцы объяснили, зачем собирают осколки от ракеты после 30 декабря

В Госдепе США нахамили в ответ на вопрос о теракте с Ил-76