«Его никогда не несло»: Елена Ханга рассказала об эфирах с Жириновским Елена Ханга: Жириновский во время прямых эфиров все говорил и делал осознанно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своих выступлениях на телевидении все говорил и делал осознанно, рассказала в беседе с RTVI телеведущая Елена Ханга. По ее словам, те, кто говорит, что политика «несло», ошибаются.

У меня Жириновский был несколько раз в «Принципе домино» в прямом эфире. <...> У него настолько выверено было абсолютно все! Самое большое заблуждение думать, что он был неадекватный. Вот говорят: «Жириновского несло». Никогда его не несло! Все, что он делал, он делал осознанно, и ровно настолько, насколько он считал, что это должно быть сделано, — подчеркнула Ханга.

Она напомнила, что однажды во время эфира, посвященного 8 Марта, Жириновский заявил, что все женщины — проститутки, после чего достал пачку денег и швырнул их в лицо ведущей. После этого сразу дали рекламу. Во время паузы лидер ЛДПР сел, замолчал, а затем совершенно спокойно объяснил, что счел передачу скучной и решил ее «оживить», стараясь поднять рейтинг.

Зрители подумают, что он неадекватный — да ничего, он идеальный был гость для телепрограммы, — призналась Елена Ханга.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый может сыграть в байопике о жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал кинорежиссер Александр Баранов, который будет работать над этой картиной.