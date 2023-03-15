«Его Латвия принадлежала Петру»: Никоненко резко ответил актеру Калныньшу Актер Никоненко напомнил критикующему Россию Калныньшу, кому принадлежала Латвия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Никоненко

Латвия принадлежала Петру I, который не просто ее завоевал, но и заплатил Швеции за территорию, напомнил актер Сергей Никоненко своему латышскому коллеге по цеху Ивару Калныньшу, который начал активно критиковать Россию. В беседе с «Царьградом» российский артист пояснил, что жители Латвии получили свое государство только благодаря «душевной доброте» РФ.

Его Латвия принадлежала Петру I. Он не только завоевал ее мечом, но еще и мешок денег дал за его Латвию. У нас документы есть — это земля России. Это мы так, по доброте душевной, сделали им государство и государственность, и землю нашли им. Вспомните войну со Швецией — Латвия принадлежала ей, — отметил Никоненко.

Актер считает, что Калныньшу хорошо заплатили из США за то, чтобы он высказывался против России и действующей власти. При этом Никоненко отметил, что рассчитывать на продолжении карьеры 74-летнему коллеге уже поздно. Артист заявил, что Калныньш представляет из себя среднего актера и получал роли только из-за своих внешних данных.

Латвийский актер Ивар Калныньш негативно отозвался о россиянах, назвав смешными их «имперские замашки». Он также выразил уверенность, что действующий режим в России «рухнет как карточный домик».

В июне 2022 года Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российских фильмах. Причиной такого решения стала специальная военная операция на Украине.