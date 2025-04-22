«Его дом был подобен пещере чудес»: Собчак о смерти Зураба Церетели Собчак рассказала, что дом скульптора Церетели был похож на пещеру чудес

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели был невероятно хлебосольным и гостеприимным человеком, заявила в своем Telegram-канале побывавшая у него в гостях телеведущая и журналист Ксения Собчак. По ее словам, мастерская скульптора была похожа на пещеру чудес и представляла собой бесконечные тоннели, заполненные скульптурами. Журналистка подчеркнула, что Церетели умел создавать вокруг себя особую атмосферу.

Ушел Зураб Церетели. Это очень грустная и печальная для всех нас новость. Уникальный был человек, чрезвычайно хлебосольный, его дом — как пещера чудес, все в тоннелях скульптур, — отметила она.

Как обратила внимание Собчак, Церетели обладал талантом собирать вокруг себя звезд мировой величины. Она вспомнила, что у него в гостях бывали одна из главных европейских секс-символов послевоенного кинематографа Джина Лоллобриджида и обладательница почетных премий многих кинофестивалей Софи Лорен. Он обладал удивительным даром обаяния — возможно, в этом с ним мог сравниться только режиссер Никита Михалков, подчеркнула журналист.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Парламентарий отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.