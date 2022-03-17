Ростуризм: Египет временно отменил для россиян штрафы за просроченные визы

Министерство туризма Египта временно отменило штрафы за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе для российских туристов. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Глава ведомства поблагодарила египетских коллег за оперативную помощь, добавив, что параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением российских граждан домой.

Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, - констатировала Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что с учётом существующих событий и последовавшими за этим отменами рейсов поступило много жалоб от туристов относительно штрафов за просроченные визы, в связи с чем возникла необходимость потребовать содействия у египетской стороны.

Ранее в Ростуризме сообщили, что туроператоры при поддержке ведомства обеспечили возвращение из зарубежных стран более 80% организованных туристов, это примерно 75 тысяч россиян. Трансфер обеспечивается спецрейсами либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.