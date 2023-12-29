Названы даты проведения ЕГЭ в 2024 году ЕГЭ в 2024 году будут проводить в период с 23 мая по 1 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основной период проведения единого государственного экзамена начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Досрочные экзамены состоятся в марте-апреле, а дополнительные — в сентябре. Соответствующе приказы подготовили Минюст и Минпросвещения.

В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября, — сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в России необходимо изменить условия сдачи единого государственного экзамена для детей с индивидуальными особенностями, например с дислексией. Эксперт отметил, что дети с дислексией могут делать по 30–40 ошибок, поэтому для них сокращение этого количества уже является победой. По словам Ямбурга, в целом система показывает себя хорошо.

Так, появились сочинения для письменной речи, говорение добавили не только в английский язык, но и в другие предметы. В будущем ожидается, что такое же задание появится для школьников, сдающих литературу.