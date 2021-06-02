ЕГЭ по русскому языку начался в России

https://static.news.ru/photo/93e0e3f4-c410-11eb-a02b-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российские выпускники 3 июня приступили к написанию ЕГЭ по русскому языку. Первыми сдают экзамен школьники на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.

В этом году на Камчатке сдают экзамен по русскому языку 1126 выпускников в 38 пунктах проведения ЕГЭ. Все помещения оборудованы металлоискателями и камерами видеонаблюдения. С собой выпускникам можно брать только паспорт и чёрную ручку. Также соблюдаются все правила, действующие в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 22 июня. Стартовал ЕГЭ в России 31 мая.

Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. Резервный назначен на дни с 12 по 17 июля. Наиболее массовый ЕГЭ (русский язык) состоится 3 и 4 июня. Математику выпускники будут сдавать 7-го числа, историю и физику — 11-го, обществознание — 15-го, биологию и письменный иностранный — 18-го.