ЕГЭ по русскому языку начался в России

Российские выпускники 3 июня приступили к написанию ЕГЭ по русскому языку. Первыми сдают экзамен школьники на Камчатке, сообщает РЕН ТВ.
В этом году на Камчатке
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 22 июня. Стартовал ЕГЭ в России 31 мая.
Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. Резервный назначен на дни с 12 по 17 июля. Наиболее массовый ЕГЭ (русский язык) состоится 3 и 4 июня. Математику выпускники будут сдавать 7-го числа, историю и физику — 11-го, обществознание — 15-го, биологию и письменный иностранный — 18-го.