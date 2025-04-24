Решена судьба ЕГЭ для победителей школьных олимпиад Рособрнадзор не отменит ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

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Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, внедрение инициативы пока нецелесообразно, поскольку выигравший состязание ученик легко сдаст экзамен.

У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает, — отметил Музаев.

Ранее заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заявил, что переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ и квоты в университетах. Ожидается, что вузы начнут переходить на обновленную систему высшего образования в 2026 году.

До этого депутат Ольга Пилипенко сообщила, что в комитете Госдумы по науке и высшему образованию не ведется работа по подготовке к отмене ЕГЭ. Она отметила, что такие вопросы регулярно поднимаются, но их авторы не предлагают никаких альтернатив. По словам парламентария, в последние годы количество жалоб на проведение ЕГЭ снизилось.

Позже депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что формат ЕГЭ помогает проверить гораздо больше, чем классический билетный экзамен. Он добавил, что следует внести коррективы в способы обучения, а не в методы оценки.