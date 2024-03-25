«ЭГ»: истекающего кровью звезду «А зори здесь тихие» доставили в больницу «Экспресс газета» сообщила о госпитализации актера Андрея Мартынова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Экспресс газета» сообщило о госпитализации актера Андрея Мартынова, известного по фильму «А зори здесь тихие...». По информации источника, его доставили в НИИ имени Склифосовского истекающим кровью. Издание уточнило, что у актера диагностировали язву 12-перстной кишки.

По данным газеты, в настоящий момент актер вынужден справляться со своим недугом в одиночестве. В публикации уточняется, что его единственный наследник переехал в Германию много лет назад, там он обзавелся собственной семьей и стал отцом троих детей.

Ранее сообщалось, что скончался заместитель директора Имперского русского балета Витаутас Таранда. Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Канал уточнил, что в последние дни перед смертью 58-летний Витаутас Таранда нередко употреблял спиртное, не покидал собственную квартиру в центре Москвы, а также передвигался только с помощью близких.

Также стало известно, что ушел из жизни президент Театра сатиры актер Александр Ширвиндт, он скончался в больнице. Церемония прощания с артистом прошла в здании театра, на ней присутствовали близкие и коллеги артиста.