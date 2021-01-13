Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме

https://static.news.ru/photo/b1c8e872-5574-11eb-be81-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за смертельное ДТП в центре Москвы, предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом рассказал сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис, отсидевший срок за убийство человека в пьяной драке.

Он высказал мнение, что духовная деятельность поможет Ефремову обрести новый смысл для себя.

Я работал в клубе, мы готовили «Калину красную» — творческий фестиваль для заключённых. У меня там была телестудия. Мой приятель-лётчик в колонии был чтецом в храме. Мне это было не с руки, я атеист. А вот Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему это предложили. Он может обслуживать храм, — цитирует Ливанова KР.RU.

По его словам, ничто иное в колонии не помогает ни обустроиться, ни скоротать время. Там, отметил бывший заключённый, «человек начинает жизнь с нуля», поэтому не имеет никакого значения, кто его отец или кем является он сам.

Тюрьма, как и война, вскрывает суть человека, убеждён Ливанов. Человек, который прошёл через это, до конца жизни будет радоваться даже тому, что около дома растёт трава, считает он.

При этом, по его мнению, Ефремов не нуждается в сочувствии, так как он «эту ситуацию строил своими собственными руками». Всё, что произойдёт с актёром, только ему во благо, «для него как для личности это хороший способ вернуться к самому себе», считает Ливанов.

Михаил Ефремов 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова жертвы ДТП Сергея Захарова возмутилась поведением артиста в суде. По её словам, с его стороны не было никакого сочувствия к близким покойного. Кроме того, источник, близкий к делу, утверждал, что после случившегося актёр подумывал о том, чтобы сбежать в Латвию, где у него есть недвижимость и вид на жительство.