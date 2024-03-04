Ефремову одобрили УДО Глава ОНК Москвы Волков: администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его условно-досрочное освобождение, заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков. По его словам, которые приводит ТАСС, окончательный вердикт вынесет суд.

Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об УДО. Теперь все зависит от предстоящего суда, — сказал он.

Ранее стало известно, что близкие друзья Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, обратились к родственникам погибшего водителя Сергея Захарова, чтобы получить их одобрение на условно-досрочное освобождение артиста. Знакомые с ситуацией актеры рассказали, что сам Ефремов неоднократно писал письма с извинениями вдове и младшему сыну погибшего.

При этом, как отмечал адвокат Эдуард Демидов, мнение потерпевших не является решающим фактором при вынесении судом решения об УДО. Он добавил, что в первую очередь суд обращает внимание на возмещение вреда родственникам погибшего в аварии и поведение осужденного.

До этого актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов сможет освободиться из колонии условно-досрочно уже в марте 2024 года. Если специальная комиссия примет решение об освобождении, актер выйдет на свободу после трех лет заключения за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве.