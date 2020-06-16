Ефремова забрали сотрудники ФСИН

https://static.news.ru/photo/fa756fa0-b079-11ea-9cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Таганского суда/РИА Новости

Сотрудники ФСИН России забрали актёра Михаила Ефремова, предположительно, на допрос. По решению суда артист находится под домашним арестом после автомобильной аварии со смертельным исходом.

Подозреваемый сейчас живёт в Плотниковом переулке. Здание находится в центре Москвы, пишет РИА Новости.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусства был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест.

Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.

Главный администратор театра «Современник» Галина Лиштванова выступила в поддержку актёра, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. По её словам, всё произошедшее было несчастным случаем, а сам артист — жертва ситуации.

Ефремов не будет отбывать наказание в особых условиях после вынесения приговора суда. Скорее всего, его отправят в колонию общего режима, где он будет находиться на общих основаниях.

В ситуации с актёром нет ни единого пункта, который мог бы смягчить ему наказание. Поэтому ожидания, что актёра поместят в некую элитную колонию, неоправданны, считает адвокат Тимур Маршани.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский раскрыл подробности уголовного дела в отношении артиста. По его словам, у него есть возможность избежать максимального наказания и отделаться условным сроком, писал ранее NEWS.ru.

Он пояснил, что Ефремов «не бандит». Учитывая его заслуги в театре и то, что за него заступилась почти вся московская интеллигенция, суд, возможно, снизит планку наказания. Добровинский также заявил, что потерпевшая сторона опровергает любые разговоры о компенсациях. Семья Сергея Захарова, который стал жертвой смертельного ДТП, считает унизительными сообщения о том, что Ефремов предлагал им некую сумму.