Ефремова увезли на допрос

https://static.news.ru/photo/e90812d2-b091-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Сотрудники ФСИН снова забрали актёра Михаила Ефремова на допрос. Они увезли его из квартиры, в которой он отбывает домашний арест.

Журналисты пытались задать артисту вопросы, однако он ответил, что не может ничего сказать, так как у него подписка о неразглашении, передаёт Life. Ефремов не стал комментировать даже своё похудение.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашним арестом, сильно переживает и похудел на 6 кг.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусств был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест.

Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.