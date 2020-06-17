Ефремова увезли на допрос

Сотрудники ФСИН снова забрали актёра Михаила Ефремова на допрос. Они увезли его из квартиры, в которой он отбывает домашний арест.
Журналисты пытались задать артисту вопросы, однако он ответил, что не может ничего сказать, так как у него подписка о неразглашении,
Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашним арестом, сильно переживает и похудел на 6 кг.
ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусств был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест.
Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.
Добавьте наши новости в избранные источники