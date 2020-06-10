Ефремова с прошлого года 50 раз штрафовали за мелкие нарушения ПДД

https://static.news.ru/photo/5e6d7e40-ab0b-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В отношении артиста Михаила Ефремова, устроившего 8 июня в центре Москвы смертельное ДТП, за 2019-2020 годы было составлено 50 административных протоколов за нарушение ПДД. При этом, за вождение в нетрезвом виде Ефремов ни разу к ответственности не привлекался. Об этом сообщил замначальника Управления ГИБДД ГУМВД РФ по Москве Алексей Диокин.

Всего по нашим данным за 2019-2020 годы зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 приходится на 2020 год, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» Диокин.

Он уточнил, что большинство штрафов было выписано посредством фото- и видеофиксации за превышение скоростного режима и за выезд на полосу для пассажирского транспорта. Диокин утверждает, что все административные штрафы за 2019 год Ефремов оплатил в полном объёме. Из 11 штрафов за 2020 год оплачено шесть, по остальным срок оплаты ещё не истёк.

Как писал NEWS.ru, Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян. Позже экспертиза покажет, что в его крови обнаружены наркотики.