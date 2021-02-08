Ефремова поместили в СИЗО на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/63821738-6a1e-11eb-9c33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов сейчас находится в следственном изоляторе № 5 («Водник») в Северном административном округе Москвы.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что артиста доставили в «Водник» для участия в следственных действиях. Ефремов в сентябре 2020 года уже был в столичном СИЗО № 5, ожидая отправки в белгородскую колонию.

Во ФСИН до сих пор не уточняли причин, по которым Ефремова этапировали в Москву. Ряд СМИ предположили, что это может быть связано с рассмотрением кассационных жалоб на приговор. По данным «Московского комсомольца», Ефремова могли вывезти из белгородской колонии для очной ставки со лжесвидетелями, речь которых в суде якобы проплатил его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием Ефремова, возбудили уголовные дела, передавал NEWS.ru. Их свидетельства названы заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность загадочного водителя.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.