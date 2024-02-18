Стало известно, как друзья Ефремова помогают ему выйти по УДО KP.RU: близкие друзья Михаила Ефремова помогают ему выйти по УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Михаил Ефремов

Издание KP.RU сообщает, что близкие друзья актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, обратились к родственникам погибшего водителя Сергея Захарова, чтобы получить их одобрение на условно-досрочное освобождение артиста. Знакомые с ситуацией актеры рассказали изданию, что сам Ефремов неоднократно писал письма с извинениями вдове и младшему сыну погибшего.

С младшим сыном и вдовой Сергея Захарова на этой неделе общаются близкие друзья Михаила Ефремова. Они обратились к потерпевшим за тем, чтобы в случае положительного решения заручиться их письменной поддержкой на заседании суда по УДО. Сам Ефремов неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего. Просил прощения у них, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения. По данным Telegram-канала Mash, защита актера собирает документы и наняла специального адвоката для получения согласия на УДО от семьи погибшего в ДТП. Представитель родственников Захарова адвокат Александр Добровинский сообщил, что они пока думают, какую позицию занять.

В то же время адвокат Эдуард Демидов заявил, что мнение потерпевших не является решающим фактором при вынесении судом решения об УДО. Он добавил, что в первую очередь суд обращает внимание на возмещение вреда родственникам погибшего в аварии и поведение осужденного.