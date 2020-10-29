Ефремов заявил о желании остаться в московском СИЗО

https://static.news.ru/photo/5dcb1dc8-1a94-11eb-9f42-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Мосгорсуд/АГН «Москва»

Осуждённый на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы артист Михаил Ефремов хочет остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5, в хозотряде, где он и находится сейчас. Об этом на своей странице в социальной сети написала член столичной ОНК Марина Литвинович.

Она отметила, что отряд хозяйственного обслуживания является идеальным вариантом для артиста. По её словам, условия там лучше, чем в колонии. В хозотряде осуждённые живут в комнатах, а не в камерах, могут звонить по вечерам, ходить на свидания с родными. Кроме того, с медициной там дела тоже обстоят лучше, чем в ИК.

Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр, — написала Литвинович в Facebook.

Как сказала правозащитница, практически все работающие в хозотряде выходят по УДО. Она предположила, что Ефремов тоже освободится раньше, передаёт радио Sputnik.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, находясь в СИЗО, пишет сценарий и занимается другими делами, связанными с его профессией. Об этом в разговоре с журналистами сообщил один из адвокатов артиста Владимир Васильев.