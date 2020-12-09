Ефремов заявил, что вряд ли сможет быть артистом после смертельного ДТП

https://static.news.ru/photo/8717a232-3a10-11eb-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией. Об этом артист написал в письме младшему брату погибшего в аварии на Смоленской площади курьера Сергея Захарова Валерию.

Родственник покойного в настоящее время уже передал послание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

В письме Ефремов просит у семьи Захарова прощения и утверждает, что одна часть его жизни потеряна безвозвратно.

Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то весёлой профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил, — цитирует «Москва 24» артиста.

Пьяный Ефремов 8 июня врезался на своём Jeep Grand Cherokee в фургон Lada. Авария произошла вечером на Смоленской площади в Москве. Водитель-курьер Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября Ефремов был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области.

Как ранее передавал NEWS.ru, артист отправлял письмо вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова и просил у неё прощения. Ефремов назвал ошибкой выбор в качестве адвоката Эльмана Пашаева, который негативно высказывался в адрес потерпевших.