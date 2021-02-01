Ефремов во второй раз пожаловался на своего экс-адвоката

https://static.news.ru/photo/46087df4-64a7-11eb-916e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП, снова подал жалобу на своего бывшего адвоката Андрея Алёшкина. Жалоба была подана в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга.

По мнению актёра, высказывания Алёшкин навредили его репутации и шли вразрез его интересам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвокатские круги.

Также Ефремов указал в письме, что нанятый без его согласия адвокат убеждал артиста в том, что он будет заниматься вопросом помилования. Артист не давал согласия на то, чтобы Алёшкин участвовал в кассационной инстанции. По его словам, договор с ним был заключён обманным путём и в связи с этим Ефремов просит признать его недействительным.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Алёшкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры адвоката с потерпевшими были прекращены. По словам Алёшкина, она заподозрила его в сговоре с адвокатом Александром Добровинским, представлявшим другую сторону. При этом Алёшкин предположил, что это — позиция не самой жены актёра, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алёшкиным.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов заявил, что не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией.