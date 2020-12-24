Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из адвокатов

https://static.news.ru/photo/164cb6ba-455e-11eb-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алёшкина. Об этом сообщил сам юрист.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова, — цитирует его ТАСС.

Адвокат добавил, что семья актёра не хочет внимания СМИ. Он также сообщил, что не работает над кассационной жалобой, но не исключает, что её тезисы будут использованы другими адвокатами Ефремова, которого продолжают представлять адвокаты Владимир Васильев, Пётр Хархорин и Роман Филиппов.

Ранее в своей кассационной жалобе Алёшкин заявлял, что экспертиза не исследовала влияние онкологического заболевания мозга погибшего курьера Серея Захарова на его возможность водить машину. Также он отмечал выход эксперта в показаниях в суде за пределы экспертизы и требовал отменить приговор.

Отмечается, что это не первый случай увольнения Алёшкина. Он вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры адвоката с потерпевшими были прекращены. По словам Алёшкина, она заподозрила его в сговоре с адвокатом Александром Добровинским, представлявшим другую сторону. При этом Алёшкин предположил, что это — позиция не самой жены актёра, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алёшкиным.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов заявил, что не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией. Об этом артист написал в письме младшему брату погибшего в аварии на Смоленской площади курьера Сергея Захарова Валерию. Родственник покойного в настоящее время уже передал послание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.