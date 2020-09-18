Ефремов в СИЗО читает книги о тюремной жизни

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет колонии за смертельное ДТП, увлёкся книгами, которые связаны с тюремной тематикой.

Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой — одна из книг была посвящена тюремной теме, — рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

По её словам, у звезды заметно улучшилось настроение. Он много говорит о театрах и книгах. Возможно, это связано с появлением новых адвокатов и надеждой на пересмотр приговора.

Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным, — подчеркнула член ОНК в интервью URA.ru.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он решил отказаться от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру.