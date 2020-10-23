Ефремов снова попадёт на карантин в колонии

https://static.news.ru/photo/7c94d8c8-1532-11eb-a988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После смягчения приговора актёр Михаил Ефремов будет вынужден снова 15 суток оставаться на карантине в колонии общего режима в связи с коронавирусом.

После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения, — рассказал журналистам РИА Новости его адвокат Роман Филиппов.

Как отмечает KP.RU, стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у заключённого выявляют признаки различных заболеваний.

Ефремов уже проходил карантин после получения решения Пресненского суда столицы о заключении на восемь лет. Затем его переводили в постоянную камеру на четыре места с холодильником и телевизором.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, осуждённому на 8 лет за ДТП со смертельным исходом. Теперь ему назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что его доверители готовы к такому решению и считают его справедливым. Он подчеркнул, что они бы согласились с любым решением суда.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице.

До объявления приговора Ефремов находился под домашним арестом. Из дома он опубликовал видео, на котором признал себя виноватым и попросил прощения у семьи погибшего, говоря о желании искупить свою вину. Позднее общественность была шокирована, когда в суде актёр отказался считать себя виновником происшествия. Суд приговорил его к восьми годам заключения. Ефремов после этого посетовал, что если бы не действия его экс-адвоката Эльмана Пашаева, решение могло бы быть мягче.

Как сообщал NEWS.ru, Ефремов в ходе прений по апелляции на приговор рассказал о том, как Пашаев строил защиту. По словам актёра, юрист предлагал ему подкупить свидетелей и принуждал соглашаться с его заявлениями.