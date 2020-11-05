Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО

https://static.news.ru/photo/dad26fba-1f3f-11eb-9142-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов сообщил, что принял решение стать разнорабочим в СИЗО. Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившим его в изоляторе.

По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, артист начал читать с сокамерниками пьесу «Авария». Кроме того, он выразил желание, чтобы его друзья-артисты выступали в столичных СИЗО с концертами, а также проводили киновечера.

Кроме того, Ефремов намерен создать на базе клуба СИЗО тюремный театр, в котором он смог бы ставить спектакли, имеющие «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», передаёт Lenta.ru.

На данный момент артист ждёт решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия его наказания.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Михаил Ефремов, осуждённый за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, заплатил родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова лишние 600 тысяч рублей. Юристы актёра намерены вернуть эти средства, рассказал адвокат артиста Пётр Хархорин.



