Ефремов решил создать театр в СИЗО

https://static.news.ru/photo/d082b130-1ec9-11eb-9386-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший Михаила Ефремова в следственном изоляторе, сообщил, что актёр хочет создать театр на базе клуба СИЗО-5.

Он мне рассказал, что хотел бы остаться в хозотряде на должности разнорабочего. По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую, — цитирует Мельникова ТАСС.

Ответственный секретарь ОНК добавил, что Ефремов надеется на помощь своих знакомых. Артист считает, что его друзья из мира искусств могли бы давать концерты в изоляторах столицы и проводить киновечера. Сам Ефремов в настоящее время читает современную пьесу «Авария» вместе с соседями по камере.

Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович также сообщала, что Ефремов пожелал отбывать дальнейшее наказание в хозотряде СИЗО-5, где он находится. Решение по этому вопросу примет УФСИН по Москве после получения уведомления о вступлении приговора в силу.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, в случае если Ефремов получит право отбывать наказание в хозотряде СИЗО, он уже через 3,5 года может рассчитывать на досрочное освобождение.