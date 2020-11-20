Ефремов расплатился за похороны Сергея Захарова

https://static.news.ru/photo/fd2bcdf4-2b38-11eb-9220-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов закрыл долги перед родственниками погибшего курьера Сергея Захарова. Он расплатился за похороны мужчины.

Как сообщил адвокат артиста Пётр Хархорин, речь идёт о сумме в 111 тысяч рублей. Именно из-за этих денег защита потерпевших подала иск — адвокат родственников Захарова был возмущён тем, что Ефремов выплатил пострадавшим 3 млн рублей в качестве моральной компенсации, но не компенсировал расходы на похороны.

Отмечается, что суд должен был рассмотреть этот вопрос 23 ноября. Но сторона Ефремова не стала дожидаться и уладила ситуацию.

Все деньги мы перевели, они должны были поступить на счёт. Поэтому со стороны потерпевших скорее всего будет отказ от иска (в суде в понедельник или раньше), так как больше никаких претензий к нам у них быть не должно, — цитирует Хархорина «СтарХит».

Также он пояснил, что Ефремов рассчитается с гражданской женой погибшего Ириной Стерховой, не включённой в число потерпевших, а также с его матерью. По словам адвоката, пока такой возможности нет, поскольку до сих пор не оформлена доверенность на пользование средствами Ефремова, хранящимися в банке. Однако Хархорин обещает, что этот вопрос также будет решён.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Андрей Алёшкин, последним присоединившийся к команде защиты Ефремова, раскрыл размер своего гонорара за эту работу. Он заявил, что взялся защищать любимого артиста за 10 рублей, так как это дело — «для кармы».

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до 7,5 лет.