Ефремов пройдёт экспертизу на вменяемость

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Актёра Михаила Ефремова, по вине которого 8 июня в центре Москвы произошла смертельная авария, могут обязать пройти психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Следствие по делу о ДТП проведёт экспертизу для получения наиболее объективной оценки состояния здоровья артиста.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза будет назначена в рамках расследования уголовного дела, — приводит сообщение от источника «Интерфакс».

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом. Актёру может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, шокирована тем, что артист позволилсесть себе за руль в нетрезвом состоянии.