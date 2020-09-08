Ефремов прочтёт пьесу Охлобыстина сотрудникам СИЗО

https://static.news.ru/photo/8ac1470e-f211-11ea-af4a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов продолжит актёрскую деятельность в столичном СИЗО-5: он прочитает хозотряду пьесу Охлобыстина «Пар». О том, что сотрудники изолятора нашли для Ефремова занятие, чтобы «приносить пользу», рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников, — передаёт слова Литвинович «Интерфакс».

Пьеса «Пар», по словам Охлобыстина, была специально написана для Ефремова. По замыслу автора, актёр, получивший восемь лет колонии за смертельное ДТП, должен был передать ощущение грядущей катастрофы. Действие пьесы происходит в древнем Риме, в банях. Охлобыстин уверяет, что Ефремов «мечтал» о постановке этого произведения.

Пресненский суд Москвы 8 сентября вынес приговор актёру Михаилу Ефремову, по вине которого в ДТП погиб рязанец Сергей Захаров. Кроме того, актёр выплатит 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну Захарова Виталию. Артиста признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита Михаила Ефремова обжаловала приговор актёру за смертельное ДТП. Адвокат актёра Эльман Пашаев уже подал, по его словам, апелляционную жалобу.