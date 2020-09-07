Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов прибыл в суд на оглашение приговора без вещей. В руках у артиста была только папка с документами.
8 сентября в 11:00 Пресненский суд Москвы должен начать оглашать ему приговор. Поддержать Ефремова пришли актёры Михаил Горевой, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие.
Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.
NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал оценку признанию Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, для народного артиста лучшим было бы умереть в устроенной им аварии. Это позволило бы Ефремову сохранить «часть своего достоинства», отметил Мясников. В искренности раскаяния артиста врач усомнился. В свою очередь гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в этом ДТП, выразила надежду, что артисту дадут семь лет.
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