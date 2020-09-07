Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

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Медикаментозная кома требует недельной реабилитации и не оказывает негативных последствий для организма. Об этом рассказал завкафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров. По его словам, на здоровье оппозиционера способно отразиться лишь само заболевание, которое стало причиной его критического состояния.

Медикаментозная кома требует недельной реабилитации и не оказывает негативных последствий для организма. Об этом рассказал завкафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров. По его словам, на...