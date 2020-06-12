Ефремов погасил все штрафы за нарушения ПДД после смертельной аварии

https://static.news.ru/photo/c4482de4-acb1-11ea-859f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, по вине которого в центре Москвы произошла авария со смертельным исходом для водителя второй машины, после ДТП погасил все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом журналистам 12 июня сообщил информированный источник.

По словам собеседника сотрудников СМИ, Ефремов за последние пять получил минимум 156 постановлений за нарушения правил вождения. Отмечается, что в 2015 и 2016 году артист у артиста было только по одному штрафу. В последующие годы они появлялись десятками на общую сумму в 280 500 рублей. На данный момент у артиста не остались ни одного неоплаченного штрафа.

Адвокат Эдуард Бурушко, в свою очередь, заявил, что такое количество нарушений определённым образом характеризует человека, однако в суде данный факт не сможет послужить в качестве отягчающего обстоятельства.

То есть увеличить срок, опираясь на число нарушений на дороге, нельзя, — цитирует юриста KP.RU.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, люди, страдающие алкоголизмом, редко считают себя больными и из-за этого не думают о потенциальной опасности для себя и окружающих. Так случилось и с актёром Михаилом Ефремовым, считаетаддиктолог и клинический психолог Михаил Хорс.