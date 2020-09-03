Ефремов перевел трём потерпевшим по рублю

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Сторона защиты, представляющая интересы Михаила Ефремова в дело о ДТП перевела трём родственникам погибшего по 1 рублю.

Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, — заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам юриста, у него есть квитанция, которая доказывает, что потерпевшие 1 сентября получили денежные средства, передаёт РИА Новости.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Как писал NEWS.ru, Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал. Женщина уже обратилась по этому поводу в правоохранительные органы.