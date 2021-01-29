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Ефремов отказался от смягчения режима заключения

16:57, 29 января 2021 35
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассказал о своём последнем разговоре с актёром, отбывающим срок за ДТП со смертельным исходом.

Юрист в беседе с KP.RU отметил, что Ефремов в колонии «своей привычной самоиронии, к счастью, не растерял». Артист, в частности, сказал адвокату, что работает укротителем молний. Хархорин уточнил, что на самом деле актёр ставит замки в пошивочном цехе.

Но в то же время он очень печален, угнетён, не может себе простить этой аварии, — признался юрист.

Хархорин во время последнего визита подписал кассационную жалобу Ефремова, скоро её должны направить в суд. Заключённый добавил к документу короткую записку с просьбой о снижении срока.

Но вот что интересно: зашёл у нас разговор о режиме содержания. Вообще-то за подобные преступления полагается колония-поселение: нельзя за неосторожные деяния судить, как за умышленное убийство. Но от попыток смягчения режима Михаил Олегович резко отказался, мол, не надо ему никакой колонии-поселения, — сообщил адвокат.

Хархорин подчеркнул, что его клиент «судит себя очень строго». Ефремов сказал своему адвокату, что «все деяния должны быть наказаны по совести».

Юрист развеял слухи о заражении актёра коронавирусом. По словам Хархорина, у актёра отмечается лёгкая простуда, но в целом его здоровье в порядке.

Ряд СМИ ранее выпустили материалы о конфликте Ефремова с женой. Артист якобы отказывается выдавать супруге доверенность на доступ к банковской ячейке, где хранятся его сбережения. Хархорин назвал все подобные сообщения фейками.

NEWS.ru сообщал, что Ефремов решил заслужить досрочное освобождение ударным трудом.

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