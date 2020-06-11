Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

https://static.news.ru/photo/f9ed258c-ac0f-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов после допроса по делу о сбыте ему наркотических веществ будет проходить по нему, как свидетель. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Михаил Ефремов был допрошен по двум уголовным делам — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств. Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил, — сказал собеседник ТАСС.

По российским законам, за употребление наркотиков гражданину грозит административная ответственность.

После допроса Ефремова доставили в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.

После аварии в крови артиста обнаружили не только высокую дозу алкоголя, но и следы наркотиков. В их числе бы и кокаин. Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актера было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, отказались от материальной помощи со стороны Ефремова, который стал виновником аварии.