Ефремов несколько раз нахамил оппонентам в зале суда

https://static.news.ru/photo/517e55f0-ebc1-11ea-aa09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, несколько раз перешёл «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось это скандальное дело.

Артист в очередной раз заявил, что не виноват в случившемся. По его словам, он изначально признал вину из-за того, что «был с похмелья нервным».

Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду, — отметил Ефремов.

После этого адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, попросил артиста показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло. Ефремов на это негативно отреагировал, исковеркав фамилию юриста. Актёр назвал Александра Добровинского «Добросвинским».

Вы знаете, слишком дорого стоит мой съёмочный день, — отрезал актёр.

Ефремов также пожаловался на то, что ему неудобно стоять.

Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно, — подчеркнул подсудимый.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.