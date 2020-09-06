Ефремов назвал ожидаемый срок заключения

https://static.news.ru/photo/3cdfa67e-f028-11ea-a422-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

56-летний актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, назвал своему адвокату возможный срок заключения.

Я думаю, что восемь лет, — заявил актёр.

Кадры беседы с защитником Эльманом Пашаевым были показаны в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. Журналисты сообщили, что разговор состоялся дома у Ефремова перед выступлением с последним словом в суде. Пашаев уверен, что актёра посадят на шесть лет в образцовую колонию.

Если я там ещё концерт дам, то совсем будет хорошо, — отвечает Ефремов.

NEWS.ru писал, что государственный обвинитель запросил для актёра 11 лет колонии. По уголовному кодексу максимальный срок за такое преступление — 12 лет. В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей.

Ефремов сделал всё, чтобы добиться максимального наказания за ДТП, убеждён друг актёра Иван Охлобыстин. Он назвал такое поведение «инсценированным суицидом», с которым он как друг ничего не может сделать.

8 июня Ефремов на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон LADA курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации. В крови актёра обнаружили следы наркотиков и алкоголя.