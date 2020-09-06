Ефремов назвал ожидаемый срок заключения

56-летний актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, назвал своему адвокату возможный срок заключения.
Я думаю, что восемь лет, — заявил актёр.
Кадры беседы с защитником Эльманом Пашаевым
Если я там ещё концерт дам, то совсем будет хорошо, — отвечает Ефремов.
NEWS.ru писал, что государственный обвинитель запросил для актёра 11 лет колонии. По уголовному кодексу максимальный срок за такое преступление — 12 лет. В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей.
Ефремов сделал всё, чтобы добиться максимального наказания за ДТП, убеждён друг актёра Иван Охлобыстин. Он назвал такое поведение «инсценированным суицидом», с которым он как друг ничего не может сделать.
8 июня Ефремов на своём внедорожнике Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где врезался в фургон LADA курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации. В крови актёра обнаружили следы наркотиков и алкоголя.
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