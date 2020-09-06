Ефремов: «Надеюсь, что колонию, где я буду сидеть, назовут моим именем»

https://static.news.ru/photo/d6eaf45e-bb57-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

На одном из заключительных заседаний Михаил Ефремов удалился со своим адвокатом Эльманом Пашаевым в тайную комнату, чтобы обсудить дело о ДТП. Видеозапись из помещения попала в Сеть.

Надеюсь, что колонию, в которой я сижу по просьбе Виталия Захарова (сына погибшего курьера — Прим. NEWS.ru ) восемь лет, потом назовут именем Михаила Ефремова, — заявил артист.

Он начал обсуждать со своим юристом возможный срок и пришёл к выводу, что ему, скорее всего, назначат именно 8 лет.

Если я там ещё концерт дам, то совсем будет хорошо, — добавил звезда.

Ролик был показан в эфире НТВ в программе «Новые русские сенсации».

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

В ходе прений гособвинение запросило назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль. Сам Ефремов в своём последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Как писал NEWS.ru, советская и российская актриса Лия Ахеджакова допускает, что за смертельным ДТП с участием артиста Михаила Ефремова кто-то стоит.