Ефремов на зоне получил шапку-ушанку и бушлат

https://static.news.ru/photo/6a683814-4478-11eb-a91a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает срок в белгородской колонии № 4 за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, получил тёплые вещи.

В комплект тюремной спецодежды вошли тёмно-синий бушлат и синтетическая шапка-ушанка. Похвастаться перед родными зимним тюремным образом артист сможет как только закончится карантин. Тогда Ефремову дадут воспользоваться видеотаксоматом, пишет «Московский Комсомолец».

Высокотехнологичная новинка стала доступна для заключённых белгородской колонии совсем недавно. При этом видеосвязь для осуждённых платная. Стоимость минуты разговора составляет семь рублей.

Несмотря на звёздный статус Ефремова, администрация колонии всё же жалуется. Но не на него, а на фанатов артиста. Дело в том, что они буквально заваливают актёра посылками и письмами. Очень часто их приходится утилизировать или возвращать отправителю.

Что касается работы, то тюремщики не спешат назначать Ефремова заведовать клубом. После карантина он сначала будет трудиться на пошиве одежды или делать замки.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Ефремов при этом не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией.

Александр Добровинский ответил осуждённому артисту на его извинения. Адвокат написал письмо в колонию, где отбывает срок звезда кино и театра. Поступок Ефремова стал для юриста приятным и неожиданным. По словам Добровинского, умение осознать свои ошибки и принести за них публичные извинения достойно уважения. Адвокат заверил актёра, что в своей работе им двигало лишь желание защитить семью погибшего курьера-водителя Сергея Захарова и не допустить такой часто возникающей ситуации, когда богатые и знаменитые граждане не несут заслуженного наказания за совершённые преступления, сообщал NEWS.ru.