Ефремов имеет все шансы на УДО: когда выйдет из тюрьмы, остались ли силы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актёр Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в ДТП со смертельным исходом, отбыл почти половину назначенного ему срока в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО), узнал NEWS.ru. Как эксперты оценивают шансы на освобождение Ефремова из тюрьмы в 2024 году, когда адвокаты артиста могут подать прошение об УДО, остались ли у него силы и что нового известно о его жизни в колонии?

Почему Ефремову дали такой большой срок

Первоначально Михаилу Ефремову суд назначил восемь лет лишения свободы, позже после апелляции наказание уменьшили до 7,5. По аналогичным делам по ст. 264 УК РФ за ДТП со смертельным исходом подсудимые в среднем получали от 5,5 года до 6 лет лишения свободы и даже меньше с учетом смягчающих обстоятельств. Актер получил по верхней планке.

Юристы называли суровый приговор «заслугой» адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который выбрал неверную стратегию и превратил суд «в цирк». Известный московский адвокат Леонид Ольшанский назвал главной ошибкой линии защиты Ефремова отрицание очевидной вины.

«Учитывая все доказательства, собранные следствием, результаты экспертиз и показания свидетелей, обвиняемому гораздо выгоднее было изначально полностью признать вину. Это могло значительно смягчить наказание. Он мог получить меньше низшего предела, то есть 4–5 лет колонии поселения», — сказал Ольшанский.

Журналист Мариана Саид Шах, автор книги «Михаил Ефремов. Хроника летней драмы», в которой собраны факты и свидетельства участников происходящего 8 июня 2020 года, намекает на наличие других причин, по которым актера осудили на такой срок.

«У Михаила был шанс получить более щадящее наказание, но он этим не воспользовался. Три года назад родственники погибшего были готовы заключить мировую. Они мне об этом свидетельствовали, когда я ездила в село Кузьминское Рязанской области, где проживают родные и друзья погибшего. На тот момент была жива и мама Сергея Захарова, которая простила артиста.

Спустя полтора года после произошедшего я вновь общалась с близкими погибшего Сергея Владимировича, они вновь подтвердили, что были не против общения с адвокатами Михаила Ефремова и его семьей. Но ни адвокаты Михаила Ефремова, ни родные актера не пошли на контакт, отказавшись от встречи с потерпевшей стороной в последнюю минуту. Об этом я подробно рассказываю со слов адвоката Андрея Алешкина. Лично для меня здесь нет тайны, почему именно так произошло, но промолчу», — сказала NEWS.ru Саид Шах.

Когда Ефремов может подать документы на УДО

Согласно приговору суда, Михаил Ефремов должен отбывать наказание в колонии общего режима 7,5 года, до декабря 2027 года. Однако по закону заключенный имеет право выйти на свободу до отбытия назначенного срока — по УДО.

«Подавать ходатайство нужно именно с того момента, когда УДО уже полагается, то есть заранее такая процедура не предусматривается. Но подготовить что-то для УДО можно раньше: например, обратиться в администрацию колонии, которая все равно будет составлять характеристику для суда, или обратиться к адвокатам, которые могли бы собрать какие-то поручительства, собрать то, что будет способствовать принятию судом положительного решения», — объяснила NEWS.ru правозащитница Ева Меркачева.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Актёр Михаил Ефремов в колонии

Адвокат Эдуард Демидов пояснил, что Михаил Ефремов может ходатайствовать об УДО, когда отсидит половину срока.

«В соответствии с п. „б“ ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. С учетом пребывания Ефремова под домашним арестом и срока отбытого в колонии наказания он может просить об условно-досрочном освобождении весной 2024 года», — отметил Демидов в разговоре с NEWS.ru.

Ранее жена Ефремова Софья Кругликова заявляла изданию «Абзац», что ее муж может подать документы на УДО в марте 2024 года.

Почему Ефремов забрал ходатайство о переводе на принудительные работы

23 января 2023 года Михаил Ефремов подал в Алексеевский районный суд ходатайство о замене срока в колонии общего режима на принудительные работы. Однако уже 13 февраля он его забрал.

«Не забывайте, что есть разные способы выйти на свободу раньше, — объяснил NEWS.ru бывший адвокат Ефремова Андрей Алешкин. — Один из них — это принудительные работы. Он [Ефремов] мог бы перебраться в Москву, попроситься жить в квартире, а вот по городу свободно передвигаться осужденному вряд ли дадут. Но он [Ефремов], видимо, посчитал, что УДО для него лучше, чем принудительные работы».

Правозащитница Ева Меркачева также считает, что Ефремов отказался просить суд об исполнительных работах, потому что понял, что его шансы на УДО очень высоки и лучше сразу выйти на свободу «условно-досрочно».

«Может быть, он подавал, потому что до конца не знал ситуацию. Может, его кто-то отговорил, может, ему объяснили, что лучше сделать иначе», — предположила правозащитница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Михаил Ефремов

Может ли семья погибшего Захарова повлиять на УДО Ефремова

По мнению Меркачевой, у администрации ИК-4 нет оснований отказывать Михаилу Ефремову в положительной характеристике. По ее данным, у актера не было ни одного взыскания, он принимает активное участие в самодеятельности — снимает фильмы, которые получают награды, и ставит театральные постановки.

В теории повлиять на УДО Михаила Ефремова могут родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Они могут и жалобу подать в суд, и возражения заявить в общем порядке, — объяснил NEWS.ru адвокат Эдуард Демидов. — Однако в конкретном случае они вряд ли будут иметь какие-либо мотивировки ввиду того, что Ефремов характеризуется положительно, взысканий не имеет и, самое главное, принял меры к погашению ущерба потерпевшей стороне».

Еще осенью 2020 года Михаил Ефремов выплатил троим родственникам Сергея Захарова, которые считаются потерпевшими по делу о ДТП со смертельным исходом, по миллиону рублей и закрыл вопрос с компенсацией.

Меркачева в разговоре с журналистом NEWS.ru отметила, что Ефремову нет никакого смысла прибегать к помощи «высоких покровителей»: он и так с большой долей вероятности при имеющемся раскладе получит условно-досрочное.

«У Ефремова там все хорошо, он с начальником колонии (Сергеем Плясовым. — NEWS.ru) в хороших отношениях, — отметил важную деталь председатель общественно-наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров. — Сам Ефремов о своих планах на УДО, когда мы там были полгода назад, нам ничего не говорил, но думаю, что у него все нормально».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актёр Михаил Ефремов

Какие условия у Ефремова в колонии

NEWS.ru рассказывал об условиях, в которых Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4, где и отметил 60-летний юбилей. По словам председателя общественно-наблюдательной комиссии Белгородской области Александра Гурова, «четвертка» считается образцово-показательный колонией, быт там организован на высоком уровне, «там все чисто и аккуратно».

«Я всегда говорю: „Вы бы так дома жили, как там живут люди“. В столовой столики на четырех человек, раздача, как в обычной столовой, на выбор два первых блюда, два вторых. Если ты на диетпитании, то у тебя отдельное питание. Да там питание отличное, как в ресторане, если заключенных плохо будут кормить, они голову оторвут», — с иронией рассказал Александр Гуров.

По его словам, правозащитники во время своего визита в колонию отдельно разговаривали с Ефремовым, он не имел никаких претензий и замечаний.

«Скажете тоже „похудел“! Он такой справненький стал, свеженький. У него лицо побелело, посвежело. Он как будто с отдыха вернулся», — поделился с NEWS.ru своим впечатлением от встречи с актером Александр Гуров.

Как и все заключенные, Ефремов весь день работает на производстве: вшивает молнии в защитные костюмы и называет себя в шутку повелителем молний. В свободное от работы время актер читает книги, взятые в местной библиотеке, и посещает церковь Святого Великомученика Георгия.

10 января 2023 года божественную литургию в ней провел сам преосвященнейший епископ Валуйский и Алексеевский Савва, с ним вместе служили благочинный Алексеевского округа и благочинный тюремных храмов. На литургии присутствовали 50 заключенных. Их лица на фотографии заретушированы — УФСИН соблюдает права граждан, отбывающих наказание, и был ли там Михаил Ефремов, неизвестно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Михаил Ефремов

Что говорят о Ефремове его семья и друзья

Михаил Ефремов попросил своих близких друзей, знакомых, коллег, родственников, администрацию исправительного учреждения не разглашать о нем никакую информацию.

«Мы, люди из его самого ближнего окружения, ничего не рассказываем, чтобы ему ничем не навредить», — подтвердил NEWS.ru друг Ефремова Никита Высоцкий.

Действующий адвокат Ефремова Роман Филиппов отказался рассказывать, что сейчас происходит в жизни актера. Он признался, что еще не занимался вопросом УДО артиста.

«Мне таких распоряжений от него не поступало. Не знаю, у него есть и другие юристы. Может быть, они этим занимаются», — отметил в разговоре с NEWS.ru Филиппов.

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