Эффективность «Спутника V» к COVID-19 снизилась на 20%

Уровень эффективности препарата для профилактики коронавируса «Спутник V» снизился на 20%, пишет URA.RU со ссылкой на данные обновлённой инструкции к препарату. Согласно документу, эффективность вакцины едва превышает 70%, при этом ранее этот показатель превышал 90%.

По новым данным, опубликованным в Госреестре лекарственных средств, эффективность вакцины составляет 70,5%. Ранее речь шла о 91%, пишет издание.

Накануне эпидемиолог Антон Барчук заявил, что «Спутник V» эффективнее воздействует на мужчин (66%), чем на женщин (52%). При этом он затруднился ответить на вопрос, чем вызвано данное различие. Показатель измерили на основе результатов исследований, проведённых во время вспышки «дельта»-штамма в октябре 2021 года.

Ранее стало известно, что российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» проверят в рамках доклинических испытаний в медицинском учреждении Японии Hibiya Kokusai Clinic. Прививаться участники испытаний будут платно, и для них это не станет считаться официальной вакцинацией.