«Эффект был сильным»: выбежавшая с плакатом на ТВ Овсянникова дала интервью Экс-редактор Первого канала Овсянникова вновь похвалилась демаршем с плакатом на ТВ

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Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выбежавшая в прямом эфире с агитационным плакатом, вновь дала интервью с рассказом о своём демарше. В подкасте «Давай голосом» журналистка заявила, что гордится своим поступком.

По словам Овсянниковой, её выходка «взбодрила» аудиторию.

Рада, что мне удалось сделать это настолько громко! Эффект был сильным. Рада, что удалось взбодрить нашу сонную аудиторию, — сказала экс-работница Первого канала.

Журналистка похвалилась, что вслед за ней с телевидения стали массово увольняться сотрудники. Но сейчас они делают это по-тихому, «насмотревшись» на её пример.

Уволился целый ряд сотрудников (средний состав), многие покинули канал «Россия 1» — и режиссёры, и продюсеры. Эта тенденция продолжается, люди уходят, но тихо. Посмотрев на мой пример, коллеги не хотят громко уходить из государственных медиа. Таких самоубийц, как я, больше не найти. Не все готовы заявлять о своих протестных настроениях, — заявила женщина.

Однако, признала Овсянникова, ей теперь приходится расплачиваться за свой поступок разлукой с семьёй. Она призналась, что сама разрушила свою комфортную и благополучную жизнь. когда жила с детьми и мужем в загородном посёлке «в доме мечты». Бывший муж не хочет общаться с экс-супругой и не отвечает на её звонки.

Хочу вернуться в Россию как можно скорее, потому что там мои дети. Ситуация как в голливудском триллере. Каждый день приносит мне трудности, которые нужно преодолевать, поэтому живу одним днём, — посетовала журналистка.

Ранее стало известно, что Овсянникова попала в базу «Миротворца». А в Киеве отменили встречу Овсянниковой с журналистами из-за критики со стороны украинцев.