«Ее так ценили»: Татьяна Тарасова отреагировала на смерть Дубинской Тарасова назвала Дубинскую потрясающим спортсменом и человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России Наталья Дубинская была потрясающим спортсменом и человеком, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, Дубинская работала с фигуристами с большой самоотдачей и профессионализмом.

В последнее время я не общалась с Наташей, но могу сказать, что она делала большую работу. Она тренировала спортсменов с большой самоотдачей, невероятным профессионализмом, и главное — с любовью. За это ее так ценили. Фигуристы, которые начали под ее началом, заметно отличались. Светлая память. Наталья была потрясающим спортсменом и человеком. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, — сказала Тарасова.

Наталья Дубинская ушла из жизни в 74 года. Трагическую новость сообщил ее сын Денис Самохин в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Самохин добавил, что смерть его матери наступила поздним вечером 30 марта. Дата похорон на данный момент неизвестна. Говоря о причине смерти, Самохин отметил, что Дубинская уже четыре года страдала боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

Под руководством Дубинской тренировались такие знаменитости, как Илья Авербух и Ирина Лобачева, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Камила Валиева, Николай Морозов, Даниил Глейхенгауз, Екатерина Куракова, Александр и Владимир Успенские, Александр Шубин, Даниил Самсонов и многие другие.