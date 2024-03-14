«Ее как будто выключили»: Новикова о боли Моргуновой после смерти сына Клара Новикова: после смерти единственного сына Моргунова сильно изменилась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диктор Светлана Моргунова была улыбчивой, позитивной, много шутила, но со смертью единственного любимого сына Максима она изменилась и перестала выходить из дома, рассказала на церемонии прощания с народной артисткой ее подруга телеведущая Клара Новикова. По ее словам, тогда Моргунову «как будто выключили».

Она была замечательная, всегда улыбчивая, всегда потрясающе разговаривала. Я не помню ее грустную. Только вот когда не стало Макса, с этого времени ее как будто выключили, — сказала Новикова.

Она добавила, что ее близкая подруга до ухода из жизни сына очень любила анекдоты и юмор, умела жить красиво, на полную катушку. Телеведущая также рассказала, что Моргунова была очень щедра и гостеприимна.

6 марта у нее день рождения, я приходила с подарками и вкуснятиной. Она была щедра, она накрывала столы, она открывала холодильник, который был забит, и говорила: «Что ты хочешь съесть из этого?» Я ничего не хотела, потому что все это было невозможно съесть, — рассказала Новикова.

Ранее племянник Моргуновой глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ответил на вопрос о вкладе композитора Игоря Крутого в похороны тети. На церемонии прощания он заявил NEWS.ru, что с похоронами помогал не только композитор, но и другие друзья диктора. Свиридов назвал Моргунову «мощной фигурой», отметив, что дома она была «старшим членом семьи» и душой компании.