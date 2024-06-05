Едва не убившая младенца акушерка может вернуться к работе Суд освободил от тюрьмы едва не убившую младенца акушерку и выписал штраф

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Симоновский суд Москвы освободил от наказания в виде заключения под стражу из-за истечения срока давности дела столичную акушерку Елену Вербицкую, которая пять лет назад нанесла серьезные травмы младенцу, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Однако суд постановил выплатить штрафы на общую сумму 2 млн рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение одного года.

На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Вербицкую от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности ее привлечения к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве рожденного раньше срока младенца в роддоме. До этого они отказались признавать свою вину и обжаловали приговор. Белую приговорили к девяти годам колонии, Сушкевич — к девяти с половиной годам.

В апреле сообщалось о частичной приостановке деятельности клиники в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти пациента. После этого были назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологические и технико-криминалистические. В клинике прошли обыски, также следователи допросили руководство учреждения и его сотрудников.