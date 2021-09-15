«Единую Россию» потребовали признать иноагентом

Депутат государственной думы от КПРФ Денис Парфёнов заявил, что «Единая Россия» получает финансирование из зарубежных источников. В связи с этим он потребовал от Минюста признать партию иностранным агентом. Соответствующий документ он направил в ведомство и Центризбирком, передаёт Znak.com. Он утверждает, что партия получала финансирование из иностранных источников и от российских предприятий, долями которых владеют зарубежные компании.

Политик сообщил , что в 2020 году ЕР получила 6 млн рублей (половину позже вернули) от ООО «Сплат Глобал», один из собственников которой — британский Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, 500 тысяч рублей партия получила от Ярославского радиозавода, акции которого есть у кайманской компании The Prosperity Quest Fund, организации «РТИ» (владелец — АФК «Система» с иностранными собственниками), а также граждан Украины, Латвии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В связи с вышеизложенным прошу Вас в рамках Вашей компетенции рассмотреть вопрос о признании «Единой России» некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, внести её в соответствующий реестр Минюста России и принудить к неукоснительному соблюдению законодательства Российской Федерации, — говорится в заявлении Парфёнова.

До этого российские СМИ обращались к власти с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.

Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов пройдут в России с 17 по 19 сентября. На федеральном голосовании за место в парламенте борются 14 партий, а также кандидаты по одномандатным округам.