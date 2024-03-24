«Единственный путь»: Гусев рассказал, как спасся из «Крокуса» Гусев заявил, что спасся из «Крокуса» благодаря сотруднице концертного зала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спортивный комментатор Виктор Гусев, оказавшийся в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта, спасся благодаря сотруднице. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в России запрещена) он рассказал, что девушка по имени София Мейер блокировала двери всех лож, пытаясь не допустить прохода террористов. Она провела людей, как уточнил Гусев, единственным возможным путем.

Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению, — рассказал Гусев.

Ранее сообщалось, что Гусев оказался в «Крокусе» во время теракта вместе со своей семьей. Он прибыл в Подмосковье на концерт группы «Пикник».

Также стало известно, что охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков спас более ста человек в ходе теракта. По словам мужчины, он, как и другие сотрудники, выводил посетителей через подвалы, склады и подземную парковку. Если бы работники замешкались, то погибли бы тысячи человек, уверен охранник.