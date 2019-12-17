https://static.news.ru/photo/d04d7928-20c0-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ревенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия «Единой России» по этике не нашла нарушений этических норм партии в выступлении депутата Госдумы Ирины Гусевой. По словам ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, её слова были вырваны из контекста и использованы оппонентами в качестве политической спекуляции.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Накануне Гусева, выступая на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, провела параллели между малоимущими и уголовниками, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и ещё раз получить возможность не платить налоги».

Как отметил Ревенко, комиссия «Единой России», проанализировав видео, констатировала попытку развернуть травлю в отношении Гусевой.

В свою очередь депутат Гусева также заявила, что её слова были вырваны из контекста, писал NEWS.ru.