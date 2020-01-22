Депутаты партии «Единая Россия» раскритиковали законопроект о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги профессиональными коллекторами.
К сожалению, коллекторы поддаются соблазнам справиться с возникшими проблемами противозаконными, а подчас и просто жёсткими методами, о чём мы получаем регулярные обращения. Поэтому я выступаю за дальнейшее обсуждение данной ситуации с новым составом правительства РФ и участниками рынка ЖКХ, — цитирует депутата Госдумы Анну Кувычко ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, идею передачи права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторским агентствам обсудили на заседании рабочей группы, занимающейся разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с россиян. Подразумевается, что взыскивать такие задолженности смогут сотрудники профессиональных коллекторских агентств, при этом досудебный порядок возврата будет необязательным.
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