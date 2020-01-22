Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал «группы смерти» в социальных сетях, куда заманивали молодёжь. Он также поддержал создание учебников по безопасности для детей разных возрастов, над которыми будут работать педагоги и психологи.

По поводу этих «групп смерти»: просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим...