https://static.news.ru/photo/4981ff2c-3ad3-11ea-86a9-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ревенко Фото: duma.gov.ru

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал главу Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами за призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Пост главы региона обязывает максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли, подчеркнул он.

Вместе с тем, Ревенко и сам высказался достаточно неоднозначно, дав понять, что считает тех, кто создаёт острые материалы о представителях власти, недобросовестными.

Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов, — приводит слова Ревенко пресс-служба единороссов.

Работать политик должен так, «чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций», заявил депутат.

По его мнению, губернатор должен «как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом».

Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Игнатьев на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за необходимости отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».

В пресс-службе главы региона позже объяснили, что употреблённый термин «мочить» означал призыв раскрывать информацию о мотивации и источниках финансирования СМИ, публикующих недостоверную информацию по заказу.