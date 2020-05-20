Единороссы предложили повысить размер выплат семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/710ea054-9ab4-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, в котором предлагается вдвое увеличить размер минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми. Авторами документа являются депутаты от «Единой России».

По действующему законодательству минимальное пособие на первого ребёнка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей — 3000 рублей. Депутаты предложили ко второму чтению проекта о принятии неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса выплачивать на каждого из детей по 6752 рубля.

Таким образом, размер максимального пособия возрастает до 13 504 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст поправок.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предложили увеличить пособия для уязвимых категорий населения. Речь идёт о многодетных семьях, пожилых людях и гражданах, оставшихся без работы в период пандемии.